اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجيزة: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم فى الجيزة ، اعترافات تفيد قيامهم بالتنقيب بعدما أخبرهم مالك المنزل بأن أحد الدجالين أخبره بوجود آثار أسفل العقار.

وأضافوا أنهم قرروا التنقيب عن الآثار طمعا فى استخراج قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع ، لافتين إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم خلال عملية التنقيب.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.