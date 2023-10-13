ارتفاع أسعار الفاصوليا والسكر والذرة بسبب الجفاف في المكسيك

فاطمة شوقى

يسبب الجفاف والتصحر الذي تعانيه المكسيك في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، منها الفاصوليا والسكر والذرة ، حيث أصبحت المنتجات الزراعية التي أصبحت أكثر تكلفة في الأشهر الأخيرة والتي من المحتمل أن تمثل إمدادات حيوية في المستقبل.

وقالت قناة تيلى دياريو المكسيكية على موقعها الإلكترونى إن محصول الفاصوليا هذا العام انخفض بنسبة 50% وهو ما يمثل خسارة مراكمة قدرها 10% من الناتج المحلى الإجمالى الوطنى في العقد الماضى، ووفقا لكواوتيموك ريفيرا، رئيس التحالف الوطني لصغار التجار (ANPEC)، فقد شهدت البلاد حتى الآن هذا العام زيادة بنسبة 17.67 % في أسعار الفاصوليا؛ أما الذرة فبلغت الزيادة في سعرها بنسبة 40.63 %؛ والسكر 17 %.

وأضاف أن المستهلكين بشكل عام مستاؤون من تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي يتجاوز 9 % ، على الرغم من أن التضخم العام قد تراجع، إلا أن تضخم أسعار المواد الغذائية يبلغ ضعف المعدل العام.

وفي حالة ولاية المكسيك، بلغ سعر كيلو الفاصوليا في يناير 33.90 بيزو والآن وصل إلى 23 بيزو، أي بانخفاض قدره 33%. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الذرة من 23 إلى 39 بيزو، أي بتباين قدره 69.57 %.

وأشار إلى أن الأزمة الإنتاجية في الريف المكسيكي تنبع من عدة عوامل مثل الجفاف الذي دام أكثر من عقد من الزمن، والذي اشتد في العام الماضي بسبب ظاهرة النينيا.

وأوضح أن مستوى الإجهاد المائي الذي تعاني منه البلاد قوي للغاية، حيث أن ثلثي البلاد معرضون لخطر الجفاف والثلث يعاني من جفاف شديد، كما أن كميات المياه منخفضة في السدود بسبب قلة الأمطار، وبدأت تظهر مشكلات في العديد من السدود، وتشير التقديرات إلى أن الجفاف خلال صيف عام 2023 كان أكثر شدة وسلبية بنسبة 60 % مقارنة بأرقام عام 2011.

كما طلب مجلس اللحوم المكسيكي (كوميكارن) من الحكومة الفيدرالية تنفيذ سياسات عامة أكثر استقرارًا لسلسلة إنتاج اللحوم في البلاد، حيث أنه بحلول عام 2024 يقدرون التأثيرات الناجمة عن التضخم والجفاف ونهاية حزمة المبادرة الفيدرالية ضد التضخم والمجاعة ( باسيفيك).