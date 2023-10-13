اجتماع لحملة مواطن بالمملكة السعودية لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

كتب محمود راغب

في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عقد أعضاء حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" اجتماعا موسعا لاستعراض خطة عمل الحملة في واحدة من أهم المدن السعودية ومن المعروف فإن المملكة السعودية يقيم بها أكبر جالية مصرية في العالم.

وقال خيري البهلول منسق حملة مواطن لدعم مصر في جدة إن الاجتماع حضره المستشار محمود الرفاعي والحاج محمد عبد العظيم وهما من أنشط مصريي مدينة جدة والمملكة العربية السعودية عموما بين أبناء الجالية المصرية، وأن نشاطهما يشهد به الجميع، ووطنيتهما خالصة وإيمانهما بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلقا.

ومن جانبه قال المستشار محمود الرفاعي مسؤول حملة مواطن لدعم مصر بجدة :" الاجتماع الذي قد تم عقده تناول خطة العمل المقبلة والتي تتمثل في عقد مؤتمرات وندوات مختلفة والالتقاء بأبناء الجالية في جدة وحشد أبناء مصر للتصويت لمرشحنا الوحيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي."

ومن جانبه قال الحاج محمد عبد العظيم مسؤول حملة مواطن أن مصريي جدة كما هو الحال لمصريي المملكة عموما يقفون خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأننا سوف نقوم بجولات ميدانية لحث المصريين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثافة لنؤكد للجميع مدى إيمان أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية عموما وفي مدينة جدة على وجه الخصوص بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.