إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد نادى الأطباء ببنى سويف، إقبالا متوسطا، من أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت على اختيار أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء ببنى سويف.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية للاطباء ببنى سويف ،على نادى الأطباء بكورنيش النيل للتصويت فى الانتخابات ، التى بدأت الساعة 9 صباح اليوم الجمعة، والتى تغلق الساعة 5 مساء.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمد سمير قنديل، فمن لهم حق التصويت 3854 طبيا هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء بنى سويف.

ويتنافس فى الانتخابات قائمتين الأولى قائمة البناء وينافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى ، واثنين على مقعد فوق السن هم: الدكتور أيمن عبدالباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن وهم الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى ، وينافس بنفس القائمة على مقعد قطاع شمال الصعيد "الدكتور عمرو محمد على".

والقائمة الثانية الاتحاد الأولى ينافس على مقعد النقيب للدكتور مصطفى هارون النقيب الحالي لنقابة أطباء بنى سويف، ورئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى، واثنين على مقعد أعضاء فوق السن هم الدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود، واثنين على مقعد أعضاء تحت السن الدكتور رمضان ربيع البكري، والدكتور محمد أحمد جودة.