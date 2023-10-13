إقبال كبير على حملة التبرع بالدم بالقائد إبراهيم فى الإسكندرية لصالح الفلسطينيين

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح المصابين فى القصف الإسرائيلى على غزة، إقبال كبير من الشباب فى الساعات الأولى منذ انطلاقها وسط حماس كبير من المواطنين.

وقالت حور مصطفي متطوعة فى حملة التبرع الدم ، إن الحملة منذ انطلاقها بدأت باقبال كبير من المواطنين للتبرع بالدم شباب وبنات وكبار السن وارتفعت نسبة الإقبال بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وأضافت أن الحملة بجميع المحافظات وبمحافظة الإسكندرية يوجد نقطتين للتبرع بالدم الأولى فى منطقة أبو العباس والثانية فى منطقة محطة الرمل أما القائد إبراهيم وتستمر حتى الخامسة بعد عصر اليوم.

كانت مؤسسات خيرية تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم ، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف محافظات الجمهورية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.