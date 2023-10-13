إقبال على المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية فى أول يوم لإستقبال الزائرين.. صور

ويعد المتحف اليونانى الرومانى، من أكبر متاحف الإسكندرية والانتهاء من أعمال الترميم والتى كانت متوقفة منذ عام 2005، وحتى تم البدء فى أعمال الترميم فى 2018.

وأسعار الدخول بالنسبة للزائر المصرى 40 جنيه والطالب المصرى 20 جنيه وسائح أجنبى 300 جنيه، طالب سائح أجنبى 150 جنيه، على أن يتم الدفع بالبطاقات الالكترونية والدخول مجانا للفئات، الأطفال تحت 6 سنوات و كبار السن من المتقاعدين فوق 60 عاما من المصريين والعرب وذوى الاحتياجات الخاصة المصريين، ماعدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ومواعيد العمل الرسمية، فإن المتحف مفتوح يوميا من 9 صباحا وحتى 5 مساء على أن يغلق باب التذاكر الساعة 4.30 عصرا، مع إتاحة إستخدام كاميرا المحمول مجانا .

ويضم المتحف عرض نحو 6000 قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية،وتضمنت أعمال ترميم و تطوير المتحف الرومانى زيادة عدد قاعات العرض المتحفى من 16 قاعات الى نحو 27 قاعة، وذلك لتواكب سيناريو العرض المتحفى،وتم تحهيز 44 فاترينة، عرض ومكتبة بها 12 ألف كتاب من كنوز الكتب القديمة بالإسكندرية لعرضها للزائرين .

ومن ضمن 6000 قطعة أثرية تم إكتشافها بالمنطقة سيتم عرض300 قطعة أثرية لأول مرة بالعرض المتحفى.

كما يشمل المخطط الجديد للمتحف، حديقة متحفية ومركز لحفظ وترميم الآثار ومركز آخر لبحوث العملة ومركز للبحث العلمى، بالإضافة إلى قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة وقاعات وسائط متعددة ومدرسة للتربية المتحفية لتنمية الوعى الأثرى للأطفال.