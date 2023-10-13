اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 7 أشخاص بجروح قطعية فى مشاجرة بالشرقية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:53 ص
إصابة 7 أشخاص بجروح قطعية فى مشاجرة بالشرقية اسعاف- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 7 أشخاص بجروح قطعية وإصابات متنوعة، فى مشاجرة مع أخرين بشارع عز الدين بندر مشتول السوق نطاق محافظة الشرقية.

ووردت إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول كل "محمد ط " 21 سنة و" كريم ص " 20 سنة و" طلعت ص " 35 سنة و" محمد ح ع" 36 سنة وشقيقيه " تامر" 23 سنة و" أحمد" 33 سنة و" هشام م ع" 38 سنة، مصابون بجروح قطعية متعددة وتم تحويل 5 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم التحفظ على عدد من طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابين.

 
 
 

 
 
 

 







شارع عز الدين

مشتول السوق

مستشفى مشتول

مشاجرة

اصابة 7

الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة