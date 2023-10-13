إصابة 7 أشخاص بجروح قطعية فى مشاجرة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بجروح قطعية وإصابات متنوعة، فى مشاجرة مع أخرين بشارع عز الدين بندر مشتول السوق نطاق محافظة الشرقية.

ووردت إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول كل "محمد ط " 21 سنة و" كريم ص " 20 سنة و" طلعت ص " 35 سنة و" محمد ح ع" 36 سنة وشقيقيه " تامر" 23 سنة و" أحمد" 33 سنة و" هشام م ع" 38 سنة، مصابون بجروح قطعية متعددة وتم تحويل 5 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم التحفظ على عدد من طرفى المشاجرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابين.