إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

انتقلت سيارات الإسعاف وفريق تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي رقم 8563 برصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمون بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.