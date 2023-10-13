إصابة طفلة بجرح نافذ فى الصدر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت طفلة بجرح نافذ من الجهة اليمنى بالصدر، إدعاء تعدى من أخرين نطاق مدينة ههيا بمحافظة الشرقية وتم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الاسعافات الأولية.

ووردت إشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول "رانيا ع م" 15 سنة مقيمة بندر ههيا، مصابة بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وتحويلها إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق.

وتبين حدوث إصابتها إثر التعدى عليها من أخرين وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز ههيا، لفتح تحقيق بالواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.