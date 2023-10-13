إزاى تجنب نفسك نزلات البرد مع انخفاض درجات الحرارة

كتبت مروة محمود الياس

في تغير الطقس تدريجيا، والشعور بانخفاض درجات الحرارة ليلا، تزيد نسب الإصابة بالتهابات الجيوب الانفية وأدوار البرد، وغيرها من المشكلات الصحية نتيجة التعرض للتيارات الباردة، ويقول الدكتور محمود بخيت استشاري امراض الباطنة بقصر العينى،إن تغير درجات الحرارة دوما ما يعقبه حالة مرضية كأدوار البرد والانفلونزا وغيرها.

ويقدم استشارى الباطنة مجموعة من النصائح الهامة، التي يجب ان نتبعها مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا، كى يعتاد الجسم بالتدريج على هذه التقلبات في الطقس وصولا إلى الشتاء، ومن أبرز هذه النصائح :

ـ اهتم بممارسة الرياضة، فهى الوقاية الحقيقية للجسم فى مثل هذه الأجواء الباردة.

ـ لا تتعرض لتيار بارد مباشرة في الصباح الباكر ، اتخذ احتياطاتك، بارتداء كمامة على سبيل المثال ، او بشرب المياه قبل الخروج من المنزل.

ـ اهتم بتقليل استهلاك المروحة والتكييف، حيث إن الطقس أصبح باردا ليلا.

ـ تناولك للطعام الصحى والغنى بالورقيات كالخس وغيره مفيد جدا لتعزيز مناعتك في هذه الأجواء.

ـ من الضروري شرب المياه بكميات كبيرة في هذا الطقس.

ـ الاهتمام بارتداء الملابس المناسبة وفقا للأجواء، دون زيادة مبالغ فيها، يمعنى زيادة قطعة ليلا على سبيل المثال اذا كان الجو باردا ولا يحتمل.

ـ ابتعد عن ارتداء الألياف الصناعية هذه الأيام، اهتم بالملابس القطنية فقط.

ـ اشرب الماء قبل الدخول الي الاستحمام وبعده ، هذه العادة من شأنها ان تجعل جسمك يتحمل تغيرات الطقس من بارد الى سخن والعكس صحيح.

ـ تناول الينسون والجنزبيل والليمون بالقرفة خلال هذه الأجواء مفيد جدا للمناعة ووقاية الصدر والتخلص من الافرازات الانفية.