اليوم السابع
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تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة"..

أهالى الجيزة يسجلون حضورا لافتا فى حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:52 م
أهالى الجيزة يسجلون حضورا لافتا فى حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.. صور الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى
كتبت - مرام محمد

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سجل أهالى محافظة الجيزة حضورهم المكثف فى الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون جراء القصف الإسرائيلى الغاشم.
 
كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد كلف بمتابعة فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالتعاون مع "حياة كريمة" تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم. 
 
يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني. 
 
وشهد فعاليات الحملة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، حيث تم استقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم من خلال نقطتين للتبرع بحي العجوزة وسط تجهيزات كبيرة لتسهيل عملية التبرع. 
 
وتابع نواب محافظ الجيزة تواجد الفرق الطبية والمتطوعين لتقى التبرعات بالدم من المواطنين الراغبين بالمشاركة حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع و ذلك يأتي في اطار جهود الدولة نحو توفير المساعدات اللازمة ورفع المعاناة عن كاهل الاشقاء الفلسطينين.
 
الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى 1
الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى 

الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى 2
الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى 

الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى 3
الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى 

الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى
الجيزة تشارك فى فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطينى
 
 






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