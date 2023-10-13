أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر تسجل 2335 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2335 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع تطورات مستمرة في حركة الذهب.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2335 جنيها. عيار 18 يسجل 2001 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2696جنيها.

الجنيه الذهب 18680جنيها.



تطورات الذهب عالميًا أظهر الذهب تماسك في تداولاته اليوم الجمعة ليقترب من تسجيل أفضل أسبوع تداول له منذ سبعة أشهر، حيث تستمر التوترات في منطقة الشرق الأوسط من زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن بالإضافة إلى إعادة تقييم الأسواق لبيانات التضخم التي صدرت يوم أمس عن الولايات المتحدة الأمريكية. تتداول أسعار الذهب الفوري على ارتفاع منذ بداية تداولات اليوم ليسجل ارتفاع بنسبة 0.8% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1883 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد تسجيل انخفاض خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3%.

على المستوى الأسبوعي يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع بنسبة 2.8% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

يأتي هذا الأداء الإيجابي في سعر الذهب اليوم بعد أن عكس كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية حركتها نحو الأسفل خلال جلسة اليوم بعد أداء إيجابي كبير يوم أمس.

بيانات التضخم الأمريكية سيطرت على أداء الأسواق خلال جلسة أمس الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.3% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.6%.

بينما استقر التضخم على المستوى السنوي عند المستوى 3.7% دون تغير عن القراءة السابقة ولكنه أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع إلى المستوى 3.6%.

عملت بيانات التضخم على دفع الدولار إلى الارتفاع بشكل قياسي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وفقاً لمؤشر الدولار، ليسجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.9% ويسجل أعلى مستوى منذ 4 جلسات، يأتي هذا بعد سلسلة من الهبوط المتتالي في مؤشر الدولار استمرت 6 جلسات متتالية.

واليوم عاد مؤشر الدولار إلى التراجع بنسبة 0.2% بعد أن أعادت الأسواق تقييم بيانات التضخم الأمريكية والتي شهدت تراجع بالنسبة للمؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتغيرة ليسجل على المستوى السنوي ارتفاع بنسبة 4.1% أقل من القراءة السابقة عند 4.3%.

بيانات التضخم يوم أمس لم تغير كثيراً من وجهة نظر الأسواق تجاه سياسة البنك الفيدرالي، فالتضخم لم يشهد ارتفاع كبير قد يدفع البنك إلى اتخاذ المزيد من قرارات رفع الفائدة، يأتي هذا بالتزامن مع محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء وأظهر بداية لتركيز الفيدرالي مع تراجع معدلات النمو.