اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

8 خطوات فقط للتظلم على مخالفات المرور من البيت.. لتخفيف الزحام

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:30 ص
8 خطوات فقط للتظلم على مخالفات المرور من البيت.. لتخفيف الزحام المرور - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لتخفيف الزحام على الوحدات المرورية وحفاظا على وقت قائدى السيارات أتاحت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، تقديم التظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ما يلى:

1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على "تظلم".

6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

8- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.


مخالفات المرور

التظلم على مخالفات المرور

نيابة المرور

التظلمات

المرور

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"المرور" تحدد قواعد السير فى الحارات على الطرق لتجنب الحوادث والمخالفات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:30 ص

رادار المرور يلتقط 1213 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:00 ص

نائب محافظ الجيزة: مرور دورى على المدارس للتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:46 م

مشروع المونوريل.. يخدم 13 منطقة ويمتد من أكتوبر الجديدة للمهندسين.. تعديل المسار للمرور على محطة قطارات الصعيد.. يلتقى مع القطار الكهربائى السريع والدائرى والمترو والسكة الحديد.. وتكلفته 4.5 مليار دولار.. صور

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة