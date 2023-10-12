"4 سنوات بدون حرب جديدة".. ترامب يقارن بين إرثه وسياسة بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

دافع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن سجله فى الحكم لمدة أربع سنوات دون أندلاع حروب جديدة، منتقدا خلفه الرئيس جو بايدن وسياسته الخارجية فى الوقت الذى بدأت فيه إسرائيل حربا على قطاع غزة فى أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن ترامب وجمهوريين آخرين حاولوا إلقاء اللوم على إدارة بايدن، فى الأحداث الأخيرة. وقال ترامب أمام حشد من أنصاره فى فلوريدا أنه فى ظل وجود بايدن فى الحكم، يكون هناك فوضى وإراقة للدماء وحرب وإرهاب وموت. انظروا إلى ما حدث اليوم.

من جانبها، قالت حملة بايدن إن ترامب يروج لمعلومات مضللة خطيرة بشأن الأزمة فى إسرائيل. وقال متحدث باسم حملة بايدن كيفين مونوز إنه فى حين يواصل ترامب الكذب بشأن سجله، فإن الرئيس بايدن أكثر تركيزا على تقديم الدعم السريع لإسرائيل والقيادة على الساحة العالمية.

وظهر خلال الفعالية أيضا النائب مات جايتز دون أن يتحدث. وجايتز هو حليف لترامب فى فلوريا خطط مع جمهوريين آخرين من المحافظين للإطاحة بكيفين مكارثى من رئاسة مجلس النواب، وهو التحرك غير المسبوق الذى جعل الكونجرس مغلقا بشكل جزئى.

وفى وقت سابق، قال ترامب إن الأحداث في إسرائيل وأوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان رئيسا لأمريكا. وأشاد ترامب بالعلاقة التي جمعته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترة وجوده في البيت الأبيض على الرغم من اندلاع التوترات قرب نهاية إدارته في عام 2020 وفي الأشهر التي تلت انتخابات 2020، ورد أن ترامب انتقد نتنياهو واتهمه بعدم الولاء بسبب رسالة التهنئة التي أرسلها إلى الرئيس بايدن.