اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫ غرفة الصناعات الغذائية ومتبقيات المبيدات ينظمان برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:34 م
‫ غرفة الصناعات الغذائية ومتبقيات المبيدات ينظمان برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل بتنظيم برنامج تدريبي حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.
 
يأتى هذا البرنامج التدريبي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه شارك في حضور هذا البرنامج أكثر من ثلاثين متدرب من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وإنتاج الخضر والفاكهة.
 
وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر  مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، مشيرا إلى إلى أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج.
 
وتناول الدكتور مصطفى نبيل الباحث بالمعمل النقاط التالية بالبرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين حيث بدأ بمقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس   وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، وأخيراً معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل.
 
 

متبقيات المبيدات

الزراعة

غرف الصناعة

المبيدات



الموضوعات المتعلقة

نقيب الصناعات الغذائية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة قواعدنا العمالية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:22 ص

نقيب الصناعات الغذائية: "حكاية وطن" أغلق الباب أمام محاولات التشكيك فى إنجازات الدولة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:00 ص

التصديرى للصناعات الغذائية والمركزى لمتبقيات المبيدات ينظمان ورشة معايير سلامة الغذاء

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:28 م

الصناعات الغذائية: دعم الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة التنمية

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:47 م

نقابة الصناعات الغذائية تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة