‏شكرى يستقبل وزير خارجية ليتوانيا.. ومؤتمر صحفى بعد قليل

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس. وزير خارجية ليتوانيا Gabrielius Landsbergis، ويعقد معه لقاءاً ثنائياً ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين ، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر منصة اكس .



شكرى مع وزير خارجية ليتوانيا

وأكد وزير الخارجية- بحسب متحدث الوزارة - وجود توافق في الرؤى ينعكس في الحراك الكبير الذي تشهده وتيرة الزيارات المتبادلة من الجانبين في السنوات القليلة الماضية لتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين مصر وليتوانيا.