اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وقفة لطلاب جامعة طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:53 م
وقفة لطلاب جامعة طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور وقفة احتجاجية للعاملين وطلاب جامعة طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطيني
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم المئات من العاملين بجامعة طنطا وطلاب كليات الجامعة، اليوم، وقفة احتجاجية بمجمع الكليات الطبي، ومجمع كليات سبرباي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي والتى أدت لاستشهاد عددا كبيرا من المدنيين وإصابة آخرين.
 
ورفع المشاركون، علم فلسطين ولافتات تندد بالعدوان الغاشم، مرددين هتافات: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

ودعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.

 
وقفة احتجاجية للطلاب والعاملين بجامعة طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطينى
وقفة احتجاجية للطلاب والعاملين بجامعة طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطينى

وقفة جامعة طنطا
وقفة جامعة طنطا

 


الشعب الفلسطيني

فلسطين

غزة

جامعة طنطا

وقفة ضد إسرائيل

اسرائيل

اخبار غزة



الموضوعات المتعلقة

الأونروا: أكثر من 340 ألف فلسطينى نزحوا فى قطاع غزة والملاجئ مكتظة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:40 م

صحفى فلسطينى يكشف لـ"تليفزيون اليوم السابع" مدى الأوضاع الكارثية بقطاع غزة.. فيديو

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:30 م

الصحة الفلسطينية: 1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان على غزة والمواجهات بالضفة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:09 م

مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.. القاهرة تطالب بإيصال أى مساعدات من الأطراف الدولية إلى مطار العريش.. وتؤكد عدم إغلاق معبر رفح الحدودى منذ بدء الأزمة الراهنة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة