وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وبالتزامن مع ذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، وحتى منعتهم من التواجد في مُحيطه.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.