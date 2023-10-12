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وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى تل أبيب غداً

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:06 م
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى تل أبيب غداً وزير الدفاع الامريكى
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور تل أبيب غدا الجمعة، وذلك لتنسيق المواقف مع الجيش الإسرائيلي وحكومة الحرب التي جرى تشكيلها مؤخرا لإطلاق عملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الخميس، :" لم آت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودى"
 
وأوضح فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، أنه تم تقديم ذخائر لمساعدة إسرائيل وأن المساعدات الأمريكية متينة وأنه سيتم العمل مع الكونجرس لإتمام هذه العملية، مؤكدا ما قاله الرئيس بايدن بأنه يجب ألا يستفيد أى شخص من الوضع فى الشرق الأوسط.
 
وأكد أنه يتم العمل للتوصل إلى تفاهمات، وأن إسرائيل ضد خسارة حياة أى شخص من أى جنسية كانت.
 

 

 


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