وزير خارجية ليتوانيا يؤكد ضرورة استقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تباحث مع وزير خارجية ليتوانيا ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الأرهاب، مشيرا لاستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم، موضحا أن مصر تتطلع لدعم أوروبي أكبر في ظل استضافة الالاف المهاجرين الذين تحتضنهم مصر، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ليتوانيا.

فيما أكد وزير خارجية ليتوانيا ضرورة حماية المدنيين في ظل الصراع بين الفلسطيين والاسرائيليين، موضحا أهمية دوام الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وضرورة وقف العنف في المنطقة، مشيرا لأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم التباحث حول الأزمة الأوكرانية الروسية وسبل حل الأزمة خلال الفترة المقبلة.