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وزير الكهرباء: 30 مليار دولار لدمج 126 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بالشبكة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:30 ص
وزير الكهرباء: 30 مليار دولار لدمج 126 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بالشبكة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التكلفة الاستثمارية لدمج القدرات المتوقعة من الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 126 ألف ميجا وات تصل إلى 30 مليار دولار، مؤكدا أن الخطة تتضمن التنفيذ على جهد 1000 كيلو وات.
 
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التعاقد مع استشارى عالمى من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر، لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الربط الكهربائى.
 
وأوضح شاكر أن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن الدراسة تستهدف تحديد التدعميات المطلوبة لشبكة نقل الكهرباء لاستيعاب حوالى 126 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
 
وقال شاكر إن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجا وات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات.

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

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