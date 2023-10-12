وزارة الصحة تكشف خدمات علاج الحساسية والمناعة بفاكسيرا.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه مع عمل الاختبارت والعلاج بالأمصال تستطيع التخلص من كابوس الحساسية فمع دخول فصل الخريف والشتاء وخروج الأطفال للمدارس يبدأ الخوف والقلق على الأطفال من زيادة أدوار الحساسية لديهم وسوء حالتهم وظهور أعراضها بدرجات متفاوتة مثل:

- العطس والسعال.

- حكة في الأنف أو الحلق.

- صعوبة بالتنفس.

- حكة أو احمرار في العين.

حكة جلدية ارتيكاريا و اكزيما

وتابعت : ومن اجل الانتهاء من كابوس الشتاء كل عام فلابد من الكشف لدى أكبر الأخصائين لعمل اختبارات الحساسية وأخذ أمصال للعلاج منها وهو ما توفرة لك عيادة الحساسية والمناعه بفاكسيرا .

وتتضمن خدمات العيادة.

-علاج حساسية الصدر - والربو الشعبي أطفال وبالغين

-علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية أطفال وبالغين

-علاج حساسية الجلد الارتيكاريا المزمنة والإكزيما

-علاج حساسية العين

- علاج حساسية الأطعمة والأدوية

- علاج حساسية الأطفال و برنامج تغذيه مناعيه لهم

- علاج الأمراض المناعية مثل الروماتويد والصدفية وضعف المناعة بسم النحل

- إجراء اختبارات الحساسيه للحالات التي تستدعى ذلك وعلاج مناعى بامصال الحساسية القياسية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية أطفال وبالغين

- الكشف على مرضى حساسية الصدر باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس