وزارة الصحة تكشف الأنماط الفيروسية للأنفلونزا ومخاطرها

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروسات الإنفلونزا من النمط A تتفرع إلى أنماط عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية وفيروسات الإنفلونزا الموسمية AوB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها أن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C : فقد وجد أنه لا يتسبب إلى فى حالات عدوى خفيفة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من عدم تلقى لقاح كورونا والأنفلونزا خلال الفترة المقبلة، للوقاية من هجمات فيروسى الأنفلونزا وكورونا، مؤكدة أن اللقاح يقلل من فرص الإصابة.