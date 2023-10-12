وزارة التموين: زيادة ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات والكيلو بـ85 جنيها

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع الغذائية مع زيادة ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

وقال اللواء محمود السعدنى، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وأيضا اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف ضخ منتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة يوميا كما تحرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بجانب اللحوم بشكل مستمر وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادى أي أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الغذائية.

كما تستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.