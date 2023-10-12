اليوم السابع
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وزارة التعليم: التحضير للحوار المجتمعى لتطوير المرحلة الثانوية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:09 ص
وزارة التعليم: التحضير للحوار المجتمعى لتطوير المرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التحضير لعقد حوار مجتمعى مع بدايات 2024، بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موضحة أنه سيتم عقد حوار مجتمعى للاستماع إلى كافة الآراء والأفكار الجديدة التى تساهم فى وضع خطة ونظام دقيق لتطوير منظومة الثانوية العامة من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى، وتتضمن محاور التطوير تطبيق الفرص المتعددة فى نظام التقييم وأيضا وضع أكثر من معيار لدخول الطلاب الجامعات المصرية إضافة إلى تغيير أساليب التقييم.
 
وأكدت أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء والأفكار ولن يتم تطبيق أى منها قبل التوافق عليها من الجميع وسوف يشارك فى الحوار كافة المعنيين بالأمر سواء أساتذة كليات التربية وأيضا أولياء أمور ومعلمين ومتخصصين، قائلة: الوزارة ترعب فى الاستماع إلى كافة وجهات النظر حول تطوير المرحلة الثانوية.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023,2024، سوف تتم وفق العام الماضى، من خلال أسئلة اختيارية ومقالية.

 


وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة

تطوير الثانوية العامة

حوار مجتمعى لتطوير الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم



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