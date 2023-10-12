وزارة الأوقاف: أكثر من 2100 دارس من داخل مصر وخارجها في برنامج التحفيظ عن بعد

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف ، إنه في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعليم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده، تواصل حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين في حفظ القرآن الكريم من داخل وخارج جمهورية مصر العربية توسعها؛ حيث وصلت إلى (27) حلقة "تحفيظ عن بعد" من الخارج.

وبلغ عدد الملتحقين بها (530) دارسًا من مختلف دول العالم في الشهرين الأولين لإطلاق البرنامج، وذلك فضلًا عن (66) حلقة تحفيظ عن بعد داخل مصر تضم (1648) دارسًا؛ مما يؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي نعمل على التوسع فيها، وبخاصة حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم.