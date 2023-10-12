نصائح للوقاية من بق الفراش أثناء السفر

كتبت فاطمة خليل

أدى انتشار حشرة بق الفراش فى فرنسا إلى حالة من الفزع والذعر، بسبب سرعة انتشارها، ويمكنك تقليل فرصتك في جلب بق الفراش إلى المنزل بعد العودة من السفر باتباع نصائح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فى السطور التالية وبحسب موقع الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية فإنه على الرغم من أن بق الفراش لا يتطلب عادة عناية طبية خطيرة، إلا أنه يمكن أن يسبب قدرًا كبيرًا من القلق وقلة النوم.





كيفية الوقاية من بق الفراش أثناء السفر

يصاب معظم الناس ببق الفراش أثناء السفر. بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة تتغذى على دم الإنسان. يمكنهم الزحف إلى حقيبة السفر أو الملابس دون أن يلاحظها أحد.



كيفية العثور على بق الفراش

عند تسجيل الدخول في فندق أو مقصورة على متن سفينة سياحية أو في أي مكان آخر، يجب التحقق من غرفتك قبل تفريغ أمتعتك.

إليك ما تريد القيام به:

عندما تدخل إلى الغرفة هل تلاحظ رائحة حلوة أو عفنة؟ إذا كان هناك بق كثيف، قد تلاحظ هذه الرائحة. تنتج بق الفراش مواد كيميائية تساعدها على التواصل.

بعد ذلك، تحقق من السرير. انظر بعناية إلى البطانيات والأغطية والوسائد ووسادة المرتبة. ثم، تحقق من المرتبة هل ترى:

بقع سوداء، والتي يمكن أن تكون براز بق الفراش

بقع من الدم في أي مكان، وخاصة بالقرب من الطبقات

بقايا تشبه الصدفة على السرير أو الفراش أو الأثاث؟ يمتلك بق الفراش غلافًا خارجيًا يتخلص منه ويتركه خلفه أثناء نموه.

ستحتاج أيضًا إلى التحقق من جميع الأثاث المنجد. أثناء الفحص، قد ترى بق الفراش أو بيضها. يبلغ حجم بق الفراش حجم بذرة التفاح تقريبًا.

إذا وجدت علامات على وجود بق الفراش، فيجب عليك طلب غرفة أخرى على الفور. يجب ألا تكون الغرفة الأخرى قريبة من الغرفة الحالية.



كيفية منع دخول بق الفراش إلى منزلك بعد السفر إذا كنت قلقًا من احتمالية إصابتك ببق الفراش، فيجب عليك فحص كل ما تحضره إلى المنزل (الأمتعة والمحفظة والممتلكات الأخرى) بحثًا عن علامات وجود بق الفراش. تريد البحث عن بقع سوداء وقطرات من الدم وبقايا تشبه الصدفة.

إذا أمكن، قم بفحص كل شيء قبل إدخاله إلى منزلك.

إذا رأيت علامات بق الفراش أو اشتبهت بشدة في أنك قد أحضرت بق الفراش إلى المنزل، فيجب عليك على الفور:

اغسل جميع الملابس التي أحضرتها إلى المنزل في الغسالة. حتى الملابس التي لم ترتديها يجب غسلها بالماء الساخن. إذا لم تتمكن من غسل شيء ما في الغسالة، فيمكنك إما وضعه في مجفف ساخن أو وضع العناصر في كيس قمامة بلاستيكي. إذا قمت بإغلاق الأغراض في كيس قمامة، فاترك الكيس مغلقًا بشكل آمن في مكان شديد البرودة أو الحرارة لبضعة أشهر.

قم بتجفيف ملابسك بعد غسلها في مجفف الملابس باستخدام الإعداد الساخن.

استخدم جهاز البخار اليدوي لتنظيف أمتعتك. وفقًا للجمعية الوطنية لإدارة الآفات، فإن مكواة الملابس البخارية ستقتل بق الفراش وبيضها.