موعد تنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تبدأ الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من بعد غدا السبت مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة" بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.