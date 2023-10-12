اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:21 م
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موعد تنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:00 م
موعد تنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل سلع غذائية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من بعد غدا  السبت مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"  بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
 
وستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما توفر  وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
 

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