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منصة "إكس" تعلن إزالة مئات الحسابات المرتبطة بالفصائل الفلسطينية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:40 ص
منصة "إكس" تعلن إزالة مئات الحسابات المرتبطة بالفصائل الفلسطينية منصة اكس
وكالات الأنباء

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أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس" "تويتر سابقاً"، اليوم الخميس، أن منصة التواصل الاجتماعى أزالت المئات من "الحسابات المرتبطة بالفصائل الفلسطينية"، واتخذت إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتوى المرتبط بالهجوم على إسرائيل.

وقالت في رسالة إلى المفوضية الأوروبية: "نواصل الاستجابة السريعة لطلبات هيئات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وهددت المفوضية الأوروبية منصة "إكس" بعقوبات، بسبب تداول ما وصفتها بـ"معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل".

ورد مالك المنصة إيلون ماسك بالقول إن "سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحاً وشفافاً، وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها".

 


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