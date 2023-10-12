مقتل مواطن فى مشاجرة بالأقصر وضبط الجناة

محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار نارى بدائرة المركز ووجود متوفـى ومُصاب.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائقين "أحدهما مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله للمستشفى") طرف ثان عاطلان "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما باستخدام سلاح أبيض وسلاح نارى محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.