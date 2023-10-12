مشروع "وادى حوضين" بالشلاتين يحصد المركز الأول للمشروعات الخضراء الذكية المستدامة

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصد مشروع وادى حوضين بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية للعام الحالى، فئة المشروعات كبيرة الحجم، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، بالمركز الأول ، ليصبح أول مشروع بمحافظة البحر الأحمر، ينتج مختلف الخضراوات دون استخدام أى أسمدة أو مبيدات ما جعله يفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمعات محلية منتجة ومستدامة ونظيفة باستخدام الموارد الطبيعية الهامشية مثل الأراضى الصحراوية والمياه المالحة في المناطق شديدة الجفاف بوادي حوضين بشلاتين، من خلال إشراف الدكتور على محمد حزين من الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وحسب المعلومات التي تم تقديمها عن المشروع في المسابقة يتضمن المشروع إنشاء مزارع الخضراوات من خلال عدد 20 صوبة زراعية والزراعات المكشوفة للخضروات باجمالي عدد 50 فدانا وإنشاء عدد 6 أحواض مزارع سمكية من خلال معالجة الأثر البيئي للمياه المالحة وإنشاء زراعات هيدروبونيك بعدد 18 صوبة لاستدامة الخضراوات وزراعات نبات المورينجا وتجفيفها من خلال المجففات الشمسية وايضا النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة لخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة وإنشاء مزرعة لتربية الأبل بعدد 50 رأس كمرحلة اولى وتوفير العليقة الخضراء من نباتات القطف الذي ينمو على المياه المالحة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة هي أساس إقامة مجتمع متكامل باستخدام المياه المالحة بوادى حوضين بالشلاتين ليعد أول مشروع في جمهورية مصر العربية يقوم على استخدام المياه المالحة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر ، أن مجتمع «وادى حوضين» ينفرد بمشروعات تقام لأول مرة بالمحافظة بل إن بعضها يقام لأول مرة في مصر والذى يحتوى على مزرعة سمكية ومجمع دواجن ومزارع للقمح والشعير، وصوبات زراعية، أبراج للحمام، مزرعة للإبل وإنتاج ألبانها.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل لأهالى الجنوب كما يحقق إنتاج حيوانى وزراعى وثروة داجنة ويكون نموذج ناجح لكيفية الاستفادة من المياه المالحة نظرا للاتجاه العالمى لتوفير المياه العذبة وندرتها بالمحافظة، لافتاً إلى أن محافظة البحر الأحمر كانت بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي قد أعدت خطة شاملة لتحويل وادي حوضين بمدينة الشلاتين لمجتمع زراعي عمراني ويهدف ذلك إلى إقامة مجتمعات حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعى للسكان في هذه المناطق، وزيادة المساحة الزراعية، التي توفر بدورها الخضراوات والفواكة الطازجة لسد احتياجات تلك المناطق، والاستفادة من وحدتى الأرض والماء.

وتابع: ويتم استخراج المياه بواسطة الطاقة الشمسية واستخدام نظام متكامل لمعالجة وتحلية المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تم تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 32 كيلو وات لزوم تشغيل المزرعة السمكية نهارا، و2 مولد قدرة 50 كيلو وات.

من جانبه قال الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إن مجتمع «وادى حوضين» جنوب البحر الاحمر يعد أول نموذج في مصر يقام على استخدام المياه المالحة «محاكاة توزيع المياه» حيث يتم الاستفادة من المياه بكل الاستخدامات الممكنة والتى توفر من 30 إلى 50 %من المياه وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمي وأشار حزين أنه لأول مرة تتم زراعة القمح والشعير بنظام الأمطار المصطنعة وزراعة نبات السيلكورنيا في مصر بالمياه الناتجة من التحلية.

كما تم بناء 9 أبراج للحمام بسعة إجمالية 4500 بيت ومزارع دواجن بمتوسط 2400 دجاحة ومزارع سمكية تنتج 25 طن بكل دورة سمكية ويتم بناء وحدات بدوية للعاملين ليصبح مجتمع متكامل.