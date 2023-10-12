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مستشفى قصر العينى تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:38 م
مستشفى قصر العينى تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين.. صور حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت مستشفى قصر العيني بالقاهرة التابعة لجامعة القاهرة، حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين، بالتعاون مع جمعية الوفاء لمصر.
 
وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس ، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
 
وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
 
 
حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (2)
حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (3)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (4)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (5)
 
حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (6)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (7)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (8)
 
 
حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (10)
 
 
حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (11)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (12)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (13)
 

حملات للتبرع بالدم لدعم أالأشقاء الفلسطنيين (1)
 
 
 

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