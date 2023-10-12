وقال بلينكن للصحفيين قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى إسرائيل، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية اليوم الخميس :"أتوجه برسالة بسيطة وواضحة للغاية.. مفادها بأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل"، مشيرا إلى أن 22 أمريكيا على الأقل قتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن هذا العدد قد يرتفع، ومن المحتمل أنه سيزيد.

وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع نظرائهم في إسرائيل لمعرفة مصير الأمريكيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، معلنا أنه سيعمل مع حلفاء إقليميين للولايات المتحدة في مسعى لتأمين الإفراج عن أكثر من 100 شخص تقول إسرائيل إن حماس تحتجزهم رهائن وربما بينهم بعض الأمريكيين.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن دعت إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في ردها، مع توقع شن عملية برية في غزة، قال بلينكن "إن إسرائيل تحترم القانون الدولي وتبذل جهودا لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وستتخذ كل الاحتياطات الممكنة".

وإظهارا للتضامن مع أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، من المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين كبار قد يكون بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو؛ لمناقشة تعزيز الدعم العسكري.