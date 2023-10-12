محافظ قنا يفتتح مركز شباب رفاعة بقوص تجريبيا ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب رفاعة بمركز قوص تجريبيا، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح محافظ قنا، أن مركز شباب رفاعة يقع على مساحة 10627م، منها 135م للمبنى الإدارى، و يضم ملعبين، أحدهما ترابي علي مساحة 1755 م ، والملعب الثاني بالنجيل الصناعي علي مساحة 1200 م، كما يضم مسرح صيفي مكشوف، و حديقة ألعاب للأطفال، ونادي للفتاه يضم في عضويته 96 فتاه، وحضانة أطفال، وباقى المساحة عبارة عن مساحات خضراء، فضلا عن المبنى الإدارى الذى يضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة ، وجيم ، ودورات مياه مجهزه لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الداودى، أنه يجرى حاليا إنشاء وتطوير 27مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة، بهدف تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية والرياضية من خلال ملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، مؤكدًا على أهمية مراكز الشباب في بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا، مشيدا بجهود الدولة نحو التوسع بتطوير مراكز الشباب، والأندية لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية.