محافظ سوهاج يلتقى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لبحث سبل التعاون

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، بمكتبه، الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر السابق والوفد المرافق له، لبحث ودعم سبل التعاون بين محافظة سوهاج والمنظمة، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين عميد كلية اللغة العربية بجرجا، والشيخ عبدالرحمن اللاوى أمين عام المنظمة بسوهاج.

تناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة فى تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كافة فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، مشيرا إلى دور الأزهر الشريف المهم فى التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، بالإضافة إلى الدور المجتمعى الفاعل.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوى بإهداء درع المنظمة للمحافظ؛ تقديرا لجهوده فى دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.