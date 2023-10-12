محافظ بنى سويف: تأهيل وتبطين 701 كيلو من الترع والمجارى المائية

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع الرى، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجارى المائية والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إذ وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ، بحسب التقرير الذى أعده م. نصر بركات وكيل الوزارة" إلى أن إجمالى ما تم تبطينه وصل إلى 701.430 كيلومتراً من إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتى تُقدر بـنحو 884.687 كم ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة على مستوى المحافظة، بينما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، ،وذلك منذ بداية المشروع وحتى 8أكتوبر الشهر الجارى.

ونوه المحافظ، عن ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع.