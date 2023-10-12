اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:55 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.. صور جانب من التفقد
الغربية - عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم، جولة صباحية تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بطنطا ومتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.
 
وبدأت الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي وسيجر لتهيئة الأجواء المناسبة أمام مواطني المحافظة وزائريها تزامنا مع الاحتفال بمولد السيد البدوي.
 
وأكد محافظ الغربية أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.
 
وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.
 
حيث تفقد المحافظ الكورنيش المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجرى إنشاؤه ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
 
وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير الحديقة الواقعة بين مجمع الخدمات الزراعي البيطري ومركز تنمية الأسرة والطفولة.
 
واختتمت الجولة بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك أمام وحدة طب الأسرة بنهطاى.
 
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

مركز تنمية الأسرة بقرية نهطاي
مركز تنمية الأسرة بقرية نهطاي

 


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