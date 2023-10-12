محافظ الإسكندرية: بدء أعمال رصف الشوارع وإنشاء مبنى طوارئ جديد بمستشفى أبو قير

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء أعمال الرصف بعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية وأعمال تطوير ورفع كفاءة بعدد من المنشآت الصحية والتعليمية يستفاد منها نحو 12 ألف أسرة من أهالي المعمورة البلد.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الحضرية الأشد إحتياجا

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ مشروع بناء القدرات CBUID لتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والقائم على تنفيذه بمنطقة المعمورة البلد صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الاوروبي.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة مرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة على توجيه محافظ الإسكندرية بسرعة إنجاز كافة المشروعات بمنطقة المعمورة البلد ، لخدمة أهالي المنطقة من بينها بناء مبني مشروع إنشاء مبنى طوارئ جديد بمستشفي أبو قير العام ، وإنشاء مبني جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدتي صحة أبو قير 2 و 3.

وأضافت رئيس وحدة تطوير العشوائيات، أنه من المقرر رصف عدد 2 شارع رئيسي وهما: ابن النفيس و التين وعدد 50 شارع متفرع بمنطقة حوض الطماطم وذلك لخدمة أكثر من 12 ألف أسرة .