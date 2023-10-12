محافظة الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا لكبار السن للاحتفال باليوم العالمى للمسنين

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على سعادته البالغة لاختيار محافظة الإسماعيلية لاستضافة 150من كبار السن من محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للمسنين، من خلال تنفيذ برنامج ترفيهي توعويّ صحي لضيوف المحافظة.

واستقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا يضم 150 من كبار السن من محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وتضمنت الاحتفالية زيارة عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة بالإضافة إلى زيارة متحف الإسماعيلية القومي للآثار، وإقامة احتفالية غنائية بنادي الفيروز، يعقبها احتفالية أخرى على أنغام السمسمية تقام مساء اليوم بمكتبة مصر العامة.

تأتي تلك الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيدًا منها على دعم الدولة لكبار السن وتقديرًا لمكانتهم.

تضمن اليوم استقبال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لهم ومرافقتهم أثناء زيارتهم لمتحف الإسماعيلية الإقليمي للآثار؛ للتعرف على تاريخ المحافظة الأثري، بالإضافة إلى التعرف على معالم ومقومات المحافظة السياحية.

وانطلقت اتوبيسات الضيوف المشاركين في الاحتفالية إلى نادي الفيروز، لقضاء يوم ترفيهي والاستمتاع بالطبيعة على شاطئ بحيرة التمساح، بالإضافة إلى تناولهم وجبة الغذاء.

كما قامت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وجمعية الهلال الأحمر بتقديم خدمات صحية وإرشادية توعوية للسادة الضيوف ضمن فعاليات الاحتفالية اليوم.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للمسنين على زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم.

ومن الجدير ذكره، أنه في 14 ديسمبر 1990، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين، وجاء هذا الإعلان لاحقًا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1982.