مباحثات جزائرية مع "إينى" الإيطالية حول فرص الاستثمار فى المحروقات لزيادة الإنتاج

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بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، محمد عرقاب، اليوم /الخميس/ بالجزائر العاصمة، مع الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، آفاق تعزيز التعاون الثنائى فى إطار الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وكذلك فرص الاستثمار لزيادة الإنتاج والصادرات.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة التى تربط "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات بشركة إينى الإيطالية، واصفين إياها بالتاريخية والممتازة، وكذلك آفاق تعزيزها، فى إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين.



وأضاف البيان أن المناقشات تمحورت حول المشاريع القائمة بين "سوناطراك"، و"إيني" فى مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة وكذلك فرص الاستثمار لزيادة الإنتاج والصادرات.



كما ناقشا الوضع الحالى للسوق الدولى للغاز الطبيعى وتطوره وكذلك فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية بين الجانبين على المستوى الدولى وفى مجال الربط الكهربائى بين الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لشركة إينى عن اهتمامه الشديد بتكثيف استثماراتها فى الجزائر ومواصلة تطوير هذه الشراكة تحسبًا لإطلاق مشاريع جديدة فى الجزائر وعلى المستوى الدولي.