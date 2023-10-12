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مؤسسة شفاء الأورمان تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:55 م
مؤسسة شفاء الأورمان تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين مؤسسة شفاء الأورمان
كتب: محمد الأحمدى

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أطلقت مؤسسة شفاء الأورمان حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء فى قطاع غزة بلفسطين، لدعم الشعب الفلسطيني في معاناته خلال الأوضاع الأخيرة.

 

وفى سياق متصل، أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

 

ويأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

 

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

 

مؤسسة شفاء الاورمان
مؤسسة شفاء الاورمان

 

مؤسسة شفاء
مؤسسة شفاء

 


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