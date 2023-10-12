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مؤسسة حورس للرعاية الصحية بالجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:34 م
مؤسسة حورس للرعاية الصحية بالجيزة تنظم حملة للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين حملة مؤسسة حورس للتبرع بالدم
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت مؤسسة حورس للرعاية الصحية بالجيزة حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك بجامعة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتوافد صباح اليوم مئات الطلاب على الحملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين، إيمانا منهم بأهمية التعاون ومساعدة أهلنا فى قطاع غزة بعد ما تعرضوا له.

وفى سياق متصل، أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.


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