اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كييف تعلن مقتل 12 مواطنا أوكرانيا فى إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:25 م
كييف تعلن مقتل 12 مواطنا أوكرانيا فى إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى طوفان الأقصى
أ ش أ

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 أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المواطنين الأوكرانيين الذين قتلوا فى إسرائيل إلى سبعة أشخاص.

وقال نيكولينكو - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - إنه تم التعرف على جميع الضحايا وإخطار أقاربهم، مشيرًا إلى أنه جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الجثامين.


وأضاف أن تسعة مواطنين أوكرانيين آخرين قد أصيبوا بجروح متفاوتة، فى حين لا يزال تسعة آخرون فى عداد المفقودين وجارى التعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية للبحث عنهم.

 

 


أوكرانيا

طوفان الأقصى

غزة

قصف غزة



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