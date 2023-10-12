اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تحجز تذكرة قطار دون الذهاب للمحطة.. تفاصيل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:00 ص
كيف تحجز تذكرة قطار دون الذهاب للمحطة.. تفاصيل حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية عن طريق الهاتف المحمول
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد التطور الذى شهدته السكة الحديد، يمكن للراكب حجز تذكرة السفر على خطوط السكة الحديد من عدة اماكن دون الذهاب للمحطة، حيث شهدت منظومة حجز التذاكر تطور كبير اتاحت الحجز الإلكترونى من العاتف والحجز عن طريق محال الماركت. 
 
وفى النقاط التالية نوضح طرق حجز التذاكر دون الذهاب لمحطة القطار. 
 
1- الحجز الإلكترونى (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home. 
 
2- يمكن الحجز من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf. 
والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id148681590. 
 
3- الحجز من المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .
 
4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ .
 
وفى السياق أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لاتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.
 
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، ل اليوم السابع، أن الهيئة اتاحت حجز التذاكر اونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع اونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 
وأشار "عامر" إلي أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، بحد اقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر. 
 
 

السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطار

الحجز اون لاين

القطارات



الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق البريد قريبا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. إتاحة حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:00 ص

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر.. تفاصيل

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:00 م

إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق الهاتف المحمول وموقع السكة الحديد وماكينات الدفع الإلكترونى بالمحال.. وتفعيل الدفع بالكروت الذكية على شبابيك التذاكر.. واسم تطبيق الهاتف ENR Tickets

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة