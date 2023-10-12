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كلية الهندسة بالمطرية تطلق حملة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطنين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:28 م
كلية الهندسة بالمطرية تطلق حملة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطنين حملة تبرع بالدم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان، حملة للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطنين، بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالمطرية.
 
وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
 
وأكدت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

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