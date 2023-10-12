اليوم السابع
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كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة نقل تسببت في انعدام الرؤية بالطريق

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:57 ص
كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة نقل تسببت في انعدام الرؤية بالطريق حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" في المنيا بعد تعليق تضمن مقطع فيديو تضرر خلاله من قيام قائد سيارة نقل بتثبيت كشاف عالى الإضاءة بالخلف متسبباً فى إنعدام الرؤية لقائدى السيارات التى تسير خلفه مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها "مقيم دائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا" ، " وتبين أنها "منتهية التراخيص" وبإستدعاء المشكو فى حقه إعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

 


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