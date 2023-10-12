اليوم السابع
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كشف ملابسات اصطدام سيارة بشخص فى القاهرة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:24 ص
كشف ملابسات اصطدام سيارة بشخص فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اصطدام سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازمة تجاه المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) به إصابات وكسور متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مصادمة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وأمكــن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب فى الحادث (مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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