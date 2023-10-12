اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 06:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

قائد اليونيفيل: الوضع بالجنوب اللبنانى لا يزال مستقرا حتى الآن

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:30 م
قائد اليونيفيل: الوضع بالجنوب اللبنانى لا يزال مستقرا حتى الآن اليونيفيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلن قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان /اليونيفيل/ اللواء أرولدو لاثارو الوضع فى منطقة عمليات القوة الأممية بالجنوب اللبنانى لا يزال مستقرا ولكنه متقلب، وذلك على الرغم من الأحداث المثيرة للقلق فى الأيام الماضية.

وأكد لاثارو فى بيان له اليون أنه من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضى اللبنانية وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع.

وأضاف أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل يظلون فى مواقعهم ويقومون بمهامهم، مشيرا إلى أن القوة الأممية قامت بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، وتقوم بتنسيق هذا العمل مع القوات المسلحة اللبنانية.

وختم لاثارو: "لقد عملنا بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم. ويواصل حفظة السلام عملهم الأساسي. هدفنا الرئيسى هو المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل، وأى حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق، ونحن نعمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث ذلك".

 


اليونيفيل

الأمم المتحدة

لبنان

جنوب لبنان



الموضوعات المتعلقة

"اليونيفيل": نشر 10 آلاف جندى جنوب لبنان للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:34 م

لبنان: تخصيص خطبة الجمعة غدا عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب على ضحايا العدوان الإسرائيلى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:04 م

الجيش الإسرائيلى: "خطأ" وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوى" من لبنان

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:44 م

طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 1100 والمصابين إلى 5339.. الصين تدعو لوقف فورى لإطلاق النار وتقديم مساعدات لفلسطين.. ومتحدث قوات حفظ السلام بجنوب لبنان: اتصالات مكثفة لخفض التوتر

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة