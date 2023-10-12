"علم واتعلم" مبادرة جديدة للمكتب البابوى للمشروعات.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

أطلق المكتب البابوي للمشروعات مبادرة جديدة تحت عنوان "علم واتعلم" بهدف إنتاج حقائب مدرسية مصنوعة بأيدى مجموعة من السيدات، ولا سيما الأرامل اللاتى يسعى المكتب على توفير فرص عمل لهن، بما يتيح مصدر للدخل لهؤلاء السيدات، وذلك فى إطار جهود المكتب لتمكين المرأة.

وفى سياق هذا الهدف تم تدريب السيدات على مهارات الخياطة بعد توفير ماكينات الخياطة لهن، وهو ما أثمر إنتاج آلاف من الحقائب المدرسية محلية الصنع عالية الجودة.

ومع بداية العام الدراسى الجديد تم إطلاق حملة "علم واتعلم" وتوزيع هذه الحقائب على الآلاف تلاميذ المدارس، مساهمةً من قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال المكتب البابوى للمشروعات لأولياء أمور تلاميذ المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.