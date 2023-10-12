طائرات الاحتلال تطالب أهالى بيت لاهيا بإخلاء المنطقة تمهيدًا لقصفه

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرات الاستطلاع للاحتلال الإسرائيلي ألقت منشورات على سكان مدينة بيت لاهيا الواقعة في قطاع غزة شمال جباليا بالقرب من بيت حانون، تطلبهم بضرورة إخلاء هذه المنطقة.

ووفقا لما ذكرته القناة، فقد جرى إخلاء بيت لاهيا تمامًا تمهيدًا لقصفه من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي واستمرارًا للعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفى وقت سابق دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.